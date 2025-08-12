За семь месяцев 2025 года аэропорт принял 1,8 млн пассажиров

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Владивосток принял 1,8 млн пассажиров по итогам семи месяцев 2025 года. Пассажиропоток увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Международный аэропорт Владивосток обслужил 1 млн. 804 тыс. пассажиров по итогам семи месяцев, увеличив пассажиропоток на 12% по сравнению с прошлым годом. С начала года на внутренних линиях пассажиропоток составил 1 млн. 410 тыс. пассажиров, на международных линиях - 394 тыс. пассажиров", - сообщили в пресс-службе.

Там также уточнили ТАСС, что особенно большой прирост произошел за счет открытия новых рейсов в Харбин, Шэньян и Яньтай.

"Авиакомпания Air China в июле увеличила частоту рейсов в Пекин до ежедневной, таким образом, суммарное количество вылетов в столицу Поднебесной достигло 21 раза в неделю", - отметили в пресс-службе.

На внутренних линиях увеличилась частота рейсов авиакомпании "Аэрофлот" в Москву (до 44 в неделю) и рейсов авиакомпании S7 Airlines в Новосибирск (до 21 раза в неделю).