Выдачу багажа пройдет на багажной ленте №9

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Turkish Airlines во вторник организовала рейс с досылочным багажом из Стамбула в московский аэропорт Внуково. Об этом сообщили в авиакомпании.

"Уважаемые пассажиры рейса TK-3038 авиакомпании Turkish Airlines (11.08.2025, Анталья - Москва). Авиакомпания организовала досылку багажа рейсом TK-419 из Стамбула (ВПО 05:03) 12.08.2025. Чтобы минимизировать ваше ожидание в аэропорту Внуково, будет организована выдача багажа вышеуказанных рейсов на багажной ленте №9", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines не загрузила 215 мест багажа на пяти рейсах из Антальи во Внуково.