В частности, злоумышленники предлагают выиграть призы, в том числе денежные, предупредили в ведомстве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Мошенники через поддельные QR-коды, якобы ведущие на сайты с "выгодными акциями", собирают персональные данные или рассылают спам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Мошенник создает QR-код, как будто ведущий на сайт с выгодной акцией, но на деле это фишинг или сбор персональных данных", - сказали в пресс-центре.

Например, как пояснили в МВД, акция может называться - "Получи 5 000 рублей". Основной же ее целью является сбор персональных данных, спам или мошенничество. Кроме того, мошенники размещают объявления вроде "Сканируй QR-код и получи приз!". "После сканирования такого QR-кода осуществляется перенаправление на сайт с требованием указать данные карты или подтвердить "обработку персональных данных", - пояснили особенности схемы в МВД, добавив, что в действительности осуществляется кража персональных данных или подписка на платные услуги.