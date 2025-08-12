Как сообщил руководитель регионального "Агросоюза", уборочную кампанию осложняют проливные дожди

БАРНАУЛ, 12 августа. /ТАСС/. Качество урожая может упасть из-за проливных дождей, которыми осложнена уборочная кампания в Алтайском крае, одном из крупнейших аграрных регионов страны. Об этом ТАСС сообщил руководитель регионального "Агросоюза" Александр Чеботаев.

В начале августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в основных аграрных регионах Сибири - Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях - произойдет резкое, сразу на 8-10 градусов, снижение температуры воздуха. Вместе с похолоданием в Сибирь пришли и интенсивные осадки.

"И у нас вот эта погода - конечно, она очень сильно осложняет [уборочную кампанию], а зернобобовые очень серьезно откликаются на влагу. <…> И соответственно теряется качество, многие культуры уже подошли, и вот это вот эти постоянные дожди, которые по два-три раза в день. <…> Идут вот эти процессы, ферменты становятся активными и, соответственно, теряется качество урожая", - сказал Чеботаев.

По его словам, из-за дождей также замедляются и темпы уборки урожая. Тем не менее сельхозтоваропроизводители "выходят" на поля. "Сегодня все на чеку и сухой погоды, когда зерно будет соответствовать ГОСТ, никто не ждет. Убирают и при 20-30% влажности", - добавил он.

Как сообщил ТАСС исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс, возможное падение качества урожая скажется и на спросе алтайской сельхозпродукции, и на ее цене.

"Прорастания в колосе пока еще не происходит. Но если будет это прорастание, <…> спрос на нее будет гораздо меньше. <…> Кто вовремя убрал - качество конечно будет выше", - сказал Вайс, отметив, что в Алтайском крае продолжают отслеживать поведение цены на зерно в соседних регионах.

Об Алтайском крае

Алтайский край является одним из ведущих аграрных регионов страны. По итогам 2024 года валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе составил около 6 млн тонн, урожай масличных - 2,4 млн тонн.