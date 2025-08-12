Певца и депутата Госдумы обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность" страны

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца и депутата Госдумы Дениса Майданова. Об этом свидетельствуют данные СБУ, с которыми ознакомился ТАСС.

Майданов находится в розыске на Украине с апреля 2022 года. Ему предъявлены обвинения в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность" страны. На сайте СБУ депутат отнесен к категории лиц, приговоренных к лишению свободы.

Кроме того, личные данные Майданова с 2017 года внесены в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" за поездки в Крым и поддержку действий России.

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским военным, политическим и общественным деятелям, а также деятелям культуры. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.