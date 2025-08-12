В продажу наборы поступят 20 августа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Inventive Retail Group в сотрудничестве с группой компаний "Рики" создала новую линейку конструкторов Brick Labs по мультсериалу "Смешарики", предзаказ на коллекцию открыт с 12 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Inventive Retail Group в сотрудничестве с группой компаний "Рики" объявляет о запуске новой линейки конструкторов Brick Labs по мультсериалу "Смешарики". Предзаказ на коллекцию открыт с 12 августа в сети магазинов "Мир кубиков". В продажу наборы поступят 20 августа", - говорится в сообщении.

В коллекции представлены фигурки героев мультсериала: Крош, Ежик, Нюша, Пин и Кар-Карыч, игровые наборы "Крош на кабриолете", "Нюша и Бараш на лодке", "Поезд. Учим цифры с Крошем и Ежиком", а также большой игровой набор "Дом Кроша" с алфавитом и шестью героями внутри, рассказали в компании.

Конструкторы рассчитаны на детей от четырех лет. Особое внимание в серии уделено безопасности. Детали изготавливаются из прочного и экологически безопасного ABS-пластика, который не содержит вредных веществ, устойчив к износу и соответствует действующим нормативам качества и безопасности в России, отметили в Inventive Retail Group. Продолжение линейки "Смешарики" запланировано на 2026 год.

Brick Labs - российский бренд конструкторов. Они являются Lego-совместимыми, ориентированы на аудиторию взрослых с детьми от четырех лет и старше. Впервые бренд вышел на рынок в 2023 году, выпустив линейку "Сказки", флагманом которой стал набор "Баба Яга". В 2024 году бренд объявил о коллаборации с "Союзмультфильмом".

Inventive Retail Group в июле 2022 года сообщила, что Lego Group расторгла с ней контракт о дистрибуции своих конструкторов в России. До этого Inventive Retail Group являлась официальным дистрибьютором конструкторов Lego на территории России и управляла розничными магазинами под этим брендом. В сентябре 2022 года Inventive Retail Group объявила о запуске мультибрендового ретейл-проекта "Мир кубиков" на торговых площадях сертифицированных магазинов Lego.