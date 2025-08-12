Пожар на птицефабрике произошел в мае 2025 года

АСТРАХАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Одна из крупнейших птицефабрик Астраханской области - "Владимирская", пострадавшая от пожара в мае, восстановит работу сгоревшего цеха до конца 2025 года. Работы ведутся с опережением графика, фабрикой взят льготный кредит для покупки нового оборудования, сообщили ТАСС в Министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.

15 мая сгорело двухэтажное здание птицефабрики "Владимирская", площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Огнем уничтожен один из девяти имеющихся цехов по содержанию кур-несушек, в котором содержалось 165 тыс. голов. Восстановить работу цеха планировали в первом квартале 2026 года.

"Все мероприятия по восстановлению фабрики планируется завершить до конца текущего года. Фабрикой уже взят льготный кредит на покупку нового оборудования", - сказали в министерстве, отметив сохранение инициатив на введение региональной субсидии и увеличение расходов бюджета Астраханской области на поддержку развития птицеводства в будущем году.

Как сообщили ТАСС на птицефабрике, демонтаж сгоревшего цеха уже завершен, ведутся работы по изготовлению металлоконструкций, в начале осени планируют смонтировать здание цеха, а уже к октябрю будут производить установку оборудования. В начале декабря посадят птицу, работа цеха будет полностью восстановлена.

Птицефабрика "Владимировская" образована в 1971 году, расположена в Ахтубинском районе. В январе 2024 года на территории птицефабрики был введен карантин по птичьему гриппу, в мае он был отменен. Производство яиц на предприятии возобновили в сентябре 2024 года. Продукция птицефабрики реализуется в Астраханской области, в Волгограде, Ростове и Краснодаре. Всего в регионе работают три птицефабрики, в 2024 году производство яиц составило порядка 260 млн штук.