Судом установлено, что 78-летняя истица находилась на лечении в медицинской организации, работники которой допустили нарушения при диагностике и лечении перелома ноги

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Размер компенсации морального вреда жительнице Камчатки за некачественное оказание медицинской помощи после вмешательства прокуратуры увеличен в десять раз, сообщается в Telegram-канале ведомства.

78-летняя жительница краевого центра обратилась в суд с иском к Петропавловск-Камчатской городской больнице №2 о взыскании компенсации морального вреда в связи с некачественным оказанием медицинской помощи. Судом установлено, что истица находилась на лечении в медицинской организации, работники которой допустили нарушения при диагностике и лечении перелома ноги. По результатам рассмотрения суд взыскал с медицинского учреждения 40 тыс. рублей.

"Прокурор, участвовавший в деле, подал на решение апелляционное представление, в котором поставил вопрос о необходимости увеличения взысканной суммы с учетом возраста пациентки, характера полученной травмы, длительности восстановительного периода по вине медицинской организации. Судебная коллегия с доводами надзорного ведомства согласилась, с лечебного учреждения постановлено взыскать 400 тысяч рублей", - сообщает ведомство.