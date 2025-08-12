Несанкционированная свалка располагалась вдоль грунтовой дороги в лесополосе, ведущей к садоводческому товариществу "Надежда-3", и занимала площадь 200 кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Приморский экологический оператор ликвидировал свалку площадью около 200 кв. м на территории Надеждинского округа. С места свалки вывезли около 11 тонн отходов, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

"Несанкционированная свалка располагалась вдоль грунтовой дороги в лесополосе, ведущей к садоводческому товариществу "Надежда-3", и занимала площадь 200 кв. м, а общий вес отходов превысил 11 тонн. Около 70% отходов составляли твердые коммунальные отходы, а остальные 30% - автомобильные покрышки, деревянные конструкции и строительный мусор, не относящийся к ТКО", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За все время работы Приморский экологический оператор ликвидировал 165 свалок в 34 муниципалитетах, вывезя более 55 тыс. кубометров отходов. За организацию несанкционированных свалок предусмотрена административная и уголовная ответственность - штрафы до 250 тыс. рублей, а в отдельных случаях - лишение свободы сроком до 8 лет.