Самой частой причиной аварий на шахтах ДНР за время СВО стали обстрелы

С начала проведения специальной военной операции на горнодобывающих предприятиях зафиксировали 140 различных аварий и аварийных ситуаций

ДОНЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. 140 аварий и аварийных ситуаций случились на шахтах ДНР с 2022 года. Наиболее частая причина - удары со стороны ВСУ, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

"С начала проведения специальной военной операции на горнодобывающих предприятиях зафиксировано 140 различных аварий и аварийных ситуаций, в их числе 6 подземных пожаров. Наиболее частые причины аварийных ситуаций - остановка вентиляторов главного проветривания и общее отключение электроэнергии, которые являются следствием обстрелов шахт", - сказано в сообщении.

Отмечается, что, в частности, в 2022 году подразделения ВГСЧ 48 раз привлекались для оказания помощи по этой причине.