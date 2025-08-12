Как сообщили в региональном министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности, работы по восстановлению распределительных газовых сетей в г. Попасная, пгт. Камышеваха и пгт. Врубовка будут производиться по мере восстановления объектов капитального строительства в этих населенных пунктах

ЛУГАНСК, 12 августа. /ТАСС/. Газоснабжение населенных пунктов в прифронтовой зоне Луганской Народной Республики восстановлено на 73%, в Северодонецке уровень восстановления газопроводов выполнено на 91%.

Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности.

"В прифронтовых городах Луганской Народной Республики газоснабжение восстановлено на 73%. По городскому округу город Северодонецк из 224 км распределительных газопроводов восстановлено 205 км, что соответствует 91%, завершены восстановительные работы в пгт. Метелкино, ведутся работы по восстановлению в пгт. Вороново. По городскому округу город Первомайск из 178 км распределительных газопроводов восстановлено 72 км, что соответствует 40%, завершены восстановительные работы в г. Горское, г. Золотое, пгт. Тошковка, пгт. Нижнее", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном министром Константином Роговенко.

Работы по восстановлению распределительных газовых сетей в г. Попасная, пгт. Камышеваха и пгт. Врубовка будут производиться по мере восстановления объектов капитального строительства в данных населенных пунктах. По городскому округу Лисичанск из 555 км распределительных газопроводов восстановлено 520 км, что соответствует 94%, завершены восстановительные работы в г. Новодружеск, г. Приволье, пгт. Малорязанцево, пгт. Мирная Долина, с. Подлесное.

В городе Рубежное из 166 км газовых сетей восстановлено 133 км, что соответствует 80%. В Кременском муниципальном округе из 328 км распределительных газопроводов восстановлено 134 км, что соответствует 41%, завершены восстановительные работы в г. Кременная, с. Новоникольск, с. Новая Краснянка, работы по восстановлению распределительных газовых сетей в п. Краснореченск, с. Песчаное, с. Бараниковка и с. Новоалександровка будут производиться после предоставления саперами доступа для обследования газовых сетей в вышеуказанных населенных пунктах.

Программа газификации

В министерстве напомнили, что по состоянию на 1 июля 2025 года уровень газификации в Луганской Народной Республике составляет 68,5 %. В регионе принята программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2024-2033 годы.

На 2025 год запланировано подключение к сетевому природному газу 800 домовладений, расположенных в 25 муниципалитетах Луганской Народной Республики. Не газифицированными на сегодняшний день остаются 403 населенных пункта ЛНР.