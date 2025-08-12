Запорожская область в сентябре получит 15 единиц техники для транспортировки ТБО

И.о. министра природы, экологии и недропользования Владимир Капитонов отметил, что в 2026 году планируется сформировать заявку на поставку техники на 2027 год

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. 15 единиц новой техники для транспортировки твердых бытовых отходов в сентябре 2025 года получит Запорожская область. Об этом в интервью ТАСС на первом этапе "Докучаевской конференции", прошедшем в Бердянске" рассказал и.о. министра природы, экологии и недропользования Владимир Капитонов.

"Мы получили уже 103 единицы техники для перевозки мусора и в сентябре мы должны получить еще 15 единиц. У нас программа эта работает очень хорошо. Данный момент такого количества нам пока достаточно", - сообщил министр ТАСС.

Он отметил, что в 2026 году планируется сформировать заявку на поставку техники на 2027 год.