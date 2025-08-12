Работы планируют завершить до конца 2026 года

АРХАНГЕЛЬСК, 12 августа. /ТАСС/. Новая инфраструктура для проведения полевых научных исследований будет создана в Пинежском заповеднике в Архангельской области до конца 2026 года, сообщили ТАСС в национальном парке "Русская Арктика", Пинежский заповедник находится под управлением нацпарка.

"В Пинежском заповеднике будет создана новая инфраструктура для научных и исследовательских работ. Будут установлены домики для научных сотрудников на территории экологической базы в Голубино, а также создана лаборатория первичной обработки полевых данных. Планируется, что работы будут завершены до конца следующего года", - сказали в нацпарке.

10 млн рублей на создание инфраструктуры и проведение научно-исследовательской деятельности выделяет Фонд Президентских грантов. С 2025 года заповедник "Пинежский" перешел под управление национального парка. Руководство объединенной особо охраняемой природной территории на ближайшие пять лет разработает мероприятия по охране экосистемы карстовых пещер, создаст охранную зону вокруг заповедника, проведет оценку рекреационной емкости для организации туристических маршрутов по заповеднику. Также планируется возобновление мониторинговых работ экзогенных геологических процессов, в последние годы они не проводились.

"Для решения всех поставленных задач требуется обновление имеющейся и создание новой инфраструктуры в Пинежском заповеднике, - отметил директор нацпарка Александр Кирилов. - На сегодня единственный в Архангельской области заповедник остро нуждается в обновлении и ремонте имеющейся экологической базы в поселке Голубино, где традиционно велись научные и охранные мероприятия. База является центром притяжения для школьных экологических лагерей и привлекает туристов со всей России. Грантовое финансирование позволит создать современную инфраструктуру для планирования природоохранной деятельности и проведения исследовательских экспедиций на территории заповедника совместно с ведущими научными институтами страны".

В августе на экологической базе будут работать эковолонтеры, они подготовят здания базы к покраске и ремонту.

О заповеднике

Государственный природный заповедник "Пинежский" - один из старейших заповедников в России, 20 августа 2025 года заповеднику исполняется 51 год. Это единственный заповедник в Архангельской области. Главной целью его создания является сохранение уникальных таежных комплексов на юго-востоке Беломорско-Кулойского плато. Заповедник известен своими карстовыми формами рельефа. В заповеднике и его охранной зоне расположено около 90 пещер, их общая протяженность превышает 45 км.