Семь жителей Сибири приговорили к разным срокам за обман с маткапиталом 67 семей

Как сообщили в прокуратуре Красноярского края, причиненный ущерб превысил 28 млн рублей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Суд в Красноярском крае приговорил семь жителей Канска и Красноярска к срокам от 5 лет 9 месяцев условно до 16 лет колонии строгого режима за мошенничество с материнским капиталом. От мошенников пострадали 67 семей, сумма ущерба составила 28 млн рублей, сообщила прокуратура Красноярского края.

"Суд назначил наказание семи жителям Канска и Красноярска за мошенничество с маткапиталом. <...> В зависимости от роли и степени участия суд признал подельников виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159, ч.4 ст. 159.2 УК РФ), приготовлении к мошенничеству (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), отмывании (п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) организации преступного сообщества или участии в нем (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ) и назначил от 5 лет 9 месяцем условного лишения свободы до 16 лет колонии строгого режима. <...> Всего от рук компании пострадали 67 семей. Причиненный ущерб превысил 28 млн рублей", - сообщили в прокуратуре.

Суд установил, что в 2014 году житель Канска придумал мошенническую схему с материнским капиталом, собрал команду из шести человек, распределил между ними роли. "На протяжении 3 лет с 2014 г. по 2017 г. группа работала по отработанной схеме: находили владельцев сертификатов на маткапитал, убедительно предлагали "помощь" в юридическом сопровождении при покупке жилья, получали доверенности. А потом они делали все, кроме реальной помощи. Вместо этого от имени клиентов сообщники заключали договоры целевых займов на покупку жилья, куда подставляли счета подконтрольных фирм", - пояснили в прокуратуре.

Для обналичивания сертификата мошенники покупали жилье по завышенной цене, составляли документы с недостоверными данными и предоставляли их в Пенсионный фонд и Управление соцзащиты. После этого уполномоченный орган перечислял средства маткапитала в кредитную организацию. "Организатор параллельно одалживал жертвам деньги. Когда к нему обращались за обычными займами, он пользовался доверчивостью клиентов и заключал с ними договоры купли-продажи квартир под предлогом "обеспечения гарантий". Таким образом семь семей остались не только без маткапитала, но и без жилья", - добавили в ведомстве.