Экс-мэр Тулуна получил срок по делу о халатности при расселении аварийного жилья

Следствием и судом установили, что с 2014 по 2023 год Юрий Карих, будучи мэром, не принял мер к расселению 29 семей, проживающих в аварийном общежитии

ИРКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к пяти годам лишения свободы экс-мэра города Тулуна Юрия Кариха по уголовному делу о халатности и злоупотреблении должностными полномочиями при расселении аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему мэру города Тулуна. <...> На основании собранных доказательств суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с 2014 по 2023 год Карих, будучи мэром, не принял мер к расселению 29 семей, проживающих в аварийном общежитии. В 2020 году он обеспечил жильцам 11 домов, признанных аварийными, но не пострадавших от подъема грунтовых вод во время паводка, незаконное получение права на предоставление жилых помещений из государственного жилфонда. В результате граждане, которые лишились жилья во время паводка, не были обеспечены новой жилплощадью.

Кроме того, с 2020 по 2022 год Карих путем оформления на аффилированных лиц завладел правом собственности на муниципальный земельный участок, причинив городу ущерб на сумму более 1 млн рублей. А в 2022 году он незаконно предоставил земельный участок в собственность своему сыну.

Карих был арестован по решению суда 20 октября 2023 года. В августе 2024 года его выпустили из СИЗО, изменив меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. В марте 2024 года суд досрочно прекратил полномочия Кариха как главы города.