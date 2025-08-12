Археологические коллекции в сумме насчитывают свыше 100 тыс. предметов

КЕРЧЬ /Республика Крым/, 12 августа. /ТАСС/. Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник с 2014 года получил около 15 тыс. новых экспонатов благодаря беспрецедентно масштабным археологическим исследованиям, предварявшим строительство крупных объектов на полуострове. Об этом сообщила ТАСС директор учреждения Татьяна Умрихина в ходе Всероссийской научно-практической конференции "Археология и история Боспора", которая проходит в Керчи.

"Когда Крым стал частью России, начались масштабные строительные работы, благоустройство, я в первый раз в жизни увидела, что в Керчи все делали, как положено: сначала шли археологи и только потом уже строители. Благодаря этому мы получили огромное количество археологических находок - навскидку, это более 15 тыс. артефактов, а это огромное количество предметов", - рассказала она.

Согласно данным на сайте музея-заповедника, археологические коллекции в сумме насчитывают свыше 100 тыс. предметов. Фонды в целом - более 242 тыс. музейных предметов. При этом фонды музея формируются уже почти 200 лет.

Умрихина отметила, что только в Восточном Крыму, в зоне ответственности музея-заповедника в Керчи и на прилегающих территориях, было выявлено около 100 новых археологических памятников.

"После XIX века, начала эпохи великих археологических открытий в России, сейчас мы видим второй подъем археологической науки благодаря решениям, политике и президента Российской Федерации, и Российской академии наук. Когда порядок работ выдерживается, это дает свой результат", - подчеркнула собеседница агентства.

Директор музея-заповедника добавила, что благодаря грамотному подходу и тому, что федеральные власти и застройщик прислушались к мнению научного сообщества, при строительстве крупных инфраструктурных объектов удалось сохранить два уникальных памятника. Сначала была изменена трасса Крымского моста, чтобы не повредить крепость Керчь, которая является ярким примером фортификации второй половины XIX. А затем - скорректирована железнодорожная ветка на подъезде к мосту, так как прямо на том месте, где она должна была проходить, археологи обнаружили античную усадьбу Манитра, которая могла быть загородной резиденцией царей Боспорского царства.

О музее

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник является правопреемником Керченского музея древностей, который является одним из старейших музеев на всем постсоветском пространстве - в 2026 году учреждение отметит 200 лет. В структуру заповедника входят не только музейные комплексы и археологические памятники на территории Керчи, но также и в прилегающем Ленинском районе Республики Крым, за счет чего он является самым масштабным подобным учреждением региона. ТАСС - информационный партнер кампании по подготовке к празднованию 200-летия Керченского музея древностей.