Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что тема нагрузки на школьников вызвала "оживленную дискуссию"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Необходимо исключить использование искусственного интеллекта при выполнении домашнего задания школьниками, но при этом сохранить его для закрепления материала и развития навыков учащихся. Госдума разработает предложения по изменению подходов к домашнему заданию, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

"Что касается домашних заданий, звучат предложения об изменении подходов. С одной стороны - в части исключения формализма при его выполнении (использование ИИ и различных программ, поиск готовых ответов в интернете). С другой - необходимости сохранения домашнего задания для закрепления материала, а также развития навыков творческого подхода, критического мышления, самостоятельности и анализа. Основываясь на высказанных мнениях, планируем выработать предложения по изменению ситуации", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что тема нагрузки на школьников вызвала "оживленную дискуссию". "Анализ показывает: большинство считает, что нагрузка на школьников избыточна, ее необходимо снижать", - добавил председатель Госдумы.

Ранее Володин предложил обсудить тему отмены домашнего задания из-за сильной нагрузки на учеников. "Нам важно при выработке решения опираться на мнения родителей, педагогического сообщества, экспертов, а также всех, кому небезразлична эта тема", - отмечал он.