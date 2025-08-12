Согласно исследованию, самое значительное расхождение музыкальных предпочтений у поколения Z с бумерами

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. 46% любимых треков у поколения Z (14-24 года) не интересны людям старшего возраста. Самое большое расхождение у зумеров с бумерами (59-81 год) - 72%, говорится в исследовании "MTC Live", которое есть в распоряжении ТАСС.

"46% любимых треков зумеров не интересуют более возрастных пользователей - они проигнорировали песни-фавориты юных слушателей. Самое значительное расхождение музыкальных предпочтений у поколения Z с бумерами (72%). Чуть ближе во вкусах они с пользователями 42-58 лет (54%). Самые похожие плейлисты у зумеров и миллениалов: 46% популярных треков у наиболее молодых слушателей не вошли в списки любимых треков аудитории возрастом от 25 лет до 41 года", - говорится в тексте документа.

В исследовании также собран топ треков, популярных у молодежи, но не нашедших отклик у других поколений. Возглавили его два трека, завирусившиеся в социальных сетях - "PASSO BEM SOLTO" ATLXS и "Наследство" ICEGERGERT и SKY RAE. Третье и четвертое место заняли "Планы на завтра" от Migrant TIGO и "Zachem" от BAbyBoi, 6YNTHMANE и 5sta Family. Последнее место заняла "Ламбада" N1NT3ND0. Аналитики сервиса считают, что музыкальный вкус зумеров тесно связан с выпуском контента в социальных сетях - пользователи зачастую использовали треки в качестве аккомпанемента к своим роликам, что поднимало популярность композиций.

"Наиболее часто представители поколения Z выбирали к прослушиванию композиции, записанные в жанре рэп. Серебро отошло поп-музыке, а бронза - року", - отмечается в исследовании.