Также на 2026 год запланировали проведение творческого фестиваля

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Два масштабных проекта, посвященных творческой реализации участников СВО, пройдут в Приморском крае. Образовательный интенсив запланирован на осень 2025 года, а творческий фестиваль - на 2026 год, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

"У нас будет пять направлений интенсива, за каждым будет закреплен федеральный модератор. Как итог - у каждого участника будет определен свой вектор развития. Высший пилотаж - это, например, издание книги, сейчас будем обсуждать, где будем их издавать - у нас или в Москве", - приводит пресс-служба слова министра культуры и архивного дела Приморья Елены Бронниковой в ходе встречи с участником СВО, обладателем медали "За храбрость" II степени, учителем высшей категории, победителем регионального конкурса "Учитель года", ветераном труда Александром Жигжитовым.

Жигжитов также обозначил свои варианты творческих направлений, которые популярны у ветеранов и которые можно развивать, - живопись, видеотворчество, фотография и литература. Ветеран СВО предложил свою помощь в организации творческих и образовательных фестивалей для военнослужащих.

В пресс-службе напомнили, что в Приморье из числа сотрудников министерства культуры и архивного дела и учреждений культуры региона создана агитбригада #Позывнойкультура, которая выезжает с концертами на передовую, в госпитали и военные части, проводит различные культурные и патриотические мероприятия.