В Турции предложили отказаться от шведского стола

Это нужно для сокращения пищевых отходов

СТАМБУЛ, 12 августа. /ТАСС/. Турецкие власти обсуждают возможность замены традиционного формата "шведский стол" в отелях и ресторанах в рамках борьбы с пищевыми отходами. Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции готовит соответствующий доклад главе республики Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает газета Sabah.

Член президентского совета и глава Ассоциации турецких рестораторов Рамазан Бингель сообщил, что в течение двух месяцев "всеобъемлющий доклад" будет направлен Эрдогану, а затем профильным учреждениям.

"При поступлении доклада в парламент может быть принят ряд законодательных мер. В частности, система "все включено" (all inclusive) в отелях может быть заменена форматом "а-ля карт" (à la carte), при которой человек заказывает столько еды, сколько сможет съесть", - добавил он.

Система all inclusive, распространенная в основном на турецких курортах, предусматривает бесплатное предоставление питания, напитков и других видов услуг одновременно с проживанием в отеле.

По данным турецкого фонда по предотвращению расточительства, в стране ежегодно выбрасывают около 23 млн тонн продуктов, причем 35% из них не используют даже при приготовлении еды. Больше всего пропадает фруктов, овощей и хлеба. Ежедневно в Турции выбрасывается около 12 млн единиц хлебобулочных изделий, свидетельствуют данные организации.

Глава ассоциации рестораторов также обратил внимание на то, что порядка 50% самого популярного в кафе и ресторанах Турции "завтрака на блюдцах", при котором все его ингредиенты подаются на маленьких тарелках, пропадает. По мнению Бингеля, такое расточительство еды следует заменить на меню по выбору клиента.