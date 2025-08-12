В ходе заседания суда стороны неоднократно заявляли, что срок исковой давности по делу истек

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Мособлсуд отклонил требование Генеральной прокуратуры РФ о возвращении государству земли в элитном поселке "Сады Майендорф", принадлежавшей ранее санаторию "Барвиха". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил решение суда первой инстанции отменить. Принять по делу новое решение. При этом, согласно новому решению, в требованиях Генпрокуратуры также отказано", - сказали в суде.

В декабре 2024 года Одинцовский суд Подмосковья отказал Генеральной прокуратуре РФ в возвращении государству земли в поселке "Сады Майендорф". Надзорное ведомство подало апелляцию.

Ранее в ходе заседания суда стороны неоднократно заявляли, что срок исковой давности по делу истек. Именно это и стало основанием отказа требованиях Генеральной прокуратуры.

Генпрокуратура требовала вернуть государству около 100 гектаров земли в Барвихе, приватизированных в начале 2000-х. Земля была позднее разделена на участки и продана частным лицам и коммерческим структурам. Ответчиками по иску являются бывший владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин, владелица флористического салона Надежда Адвокатова, предприниматель Алексей Богачев, девелопер Михаил Хубутия. В качестве третьих лиц к делу привлечены Управление делами президента РФ и ФГБУ "Клинический санаторий "Барвиха".