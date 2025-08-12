На панихиде присутствовали высокопоставленные государственные деятели Мьянмы, представители военного руководства, послы ряда государств, включая Россию и Китай, и члены семьи политика

БАНГКОК, 12 августа. /ТАСС/. Траурные мероприятия в связи со смертью исполнявшего обязанности президента Мьянмы Мьин Све состоялись в столице азиатской страны Нейпьидо. Об этом сообщила газета Global New Light of Myanmar.

На панихиде присутствовали высокопоставленные государственные деятели Мьянмы, представители военного руководства, послы ряда государств, включая Россию и Китай, и члены семьи политика. В рамках траурных мероприятий прошел военный парад с участием почетного караула, состоялась официальная церемония погребения с возложением венков. Отмечается, что государственные похороны прошли в строгом соответствии с национальными традициями и официальным протоколом.

6 августа газета опубликовала материал, в котором говорилось, что и.о. президента находится в реанимации. Ранее у него была диагностирована болезнь Паркинсона.

Мьин Све умер 7 августа в возрасте 74 лет. С 2016 года он занимал должность вице-президента. После отстранения от власти 1 февраля 2021 года президента Вин Мьина он стал исполнять обязанности главы государства. В июле 2024 года сообщалось, что Мьин Све передавал полномочия премьер-министру Мин Аун Хлайну в связи с отпуском по болезни.