До введения меры им приходилось приобретать ее самостоятельно

ТЮМЕНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Жителей Тюменской области с ограниченными возможностями зрения обеспечат специальной аппаратурой за счет средств федерального бюджета. Ранее им приходилось приобретать ее самостоятельно, сообщили в инфоцентре областного правительства.

"Тюменских инвалидов по зрению обеспечат специальными смартфонами за счет федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для оказания поддержки необходимо получить рекомендации бюро медико-социальной экспертизы в индивидуальной программе реабилитации, которые нужно предоставить в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования. Ранее людям с ограниченными возможностями зрения приходилось приобретать аппаратуру самостоятельно, а затем обращаться за компенсацией расходов из областного бюджета.