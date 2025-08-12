Цифровой помощник решает земельно-имущественные вопросы, такие как покупка и аренда участков, оформление земли для бизнеса, строительства дома и других целей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Цифровой помощник добробот заработал на подмосковном портале госуслуг. В онлайн-режиме он может проконсультировать пользователей сервиса по земельным и имущественным вопросам, об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

"Очень много жизненных ситуаций, когда человек сталкивается с тем, что он просто не знает, какую услугу ему нужно получить. Именно поэтому мы запустили на региональном портале добробота - виртуального помощника, который "проведет пользователя за руку" по онлайн-услугам. Нужно просто задать ему интересующие вопросы, после чего он уточнит необходимые детали, проанализирует ответы и порекомендует услугу для конкретного случая", - привели в тексте слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник.

Министр добавила, что добробот помогает решать земельно-имущественные вопросы, такие как покупка и аренда участков, оформление земли для бизнеса, строительства дома и других целей.

Как рассказали в пресс-службе, найти добробота и получить консультацию можно на региональном портале при переходе в категории "Жилье" и "Земля": он расположен внутри разделов и в блоке "Полезное" основного меню. Также виртуальный помощник автоматически появляется во всплывающем окне на страницах услуг Министерства имущественных отношений Московской области. Кроме того, на главном экране мобильного приложения добродел находится баннер, через который можно тоже попасть в диалог с ботом.