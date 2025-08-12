Молодые люди презентуют свои проекты, лучшие из которых получат на реализацию гранты по линии Росмолодежи и правительства Иркутской области

ИРКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Более 600 человек из 46 регионов России и 15 стран стали в 2025 году участниками молодежного форума "Байкал", который открылся в Иркутской области. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Ольхонском районе стартовал международный молодежный форум "Байкал". В этом году его участниками стали 600 молодых людей из 46 регионов России и 15 стран. <…> Основное время будет посвящено образовательной программе: лекциям, встречам с известными спикерами, диалогам с представителями власти, бизнеса и НКО. Также запланированы культурные мероприятия", - говорится в сообщении.

Кроме того, молодые люди будут презентовать свои проекты, лучшие из которых получат на реализацию гранты по линии Росмолодежи и правительства Иркутской области. Сумма грантов достигает 1 млн рублей, а сколько их будет разыграно, станет известно по итогам презентаций.

Площадки, на которых работают участники, посвящены туризму, предпринимательству, молодежной политике, экологии, международным молодежным клубам, молодым педагогам. "Международный молодежный форум "Байкал" - для нас очень значимое событие. Мы проводим его в Иркутской области уже в 17-й раз, приглашая молодых лидеров из разных регионов России и стран. Форум стал площадкой для получения новых знаний, общения с экспертами и обмена опытом", - приведены в сообщении слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Специальными гостями форума, с которыми встретятся молодые люди, в этом году стали депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта Николай Валуев, российские фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина, пилот гражданской авиации Дамир Юсупов, который в августе 2019 года сумел совершить аварийную посадку самолета на кукурузное поле. Кроме того, на форуме выступят итальянский пианист и блогер Лоренцо Баньяти, спортивный предприниматель Владимир Волошин.

Организаторами форума выступают правительство и Министерство по молодежной политике Иркутской области при участии аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО, при поддержке Росмолодежи и генерального партнера - Иркутской нефтяной компании.