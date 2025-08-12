Над Финским заливом грозовая облачность, обойти которую нет возможности, сообщили в авиакомпании "Россия"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия" рейсом Санкт-Петербург - Калининград возвращается в Пулково из-за грозовой облачности над Финским заливом, сообщил авиаперевозчик.

"Самолет, выполняющий рейс FV6333 Санкт-Петербург - Калининград, возвращается в аэропорт вылета в связи с неблагоприятными метеоусловиями", - говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что в настоящее время над Финским заливом грозовая облачность, обойти которую нет возможности. "Командир воздушного судна в соответствии с правилами обеспечения безопасности полетов принял решение о возвращении в Пулково", - добавили там.