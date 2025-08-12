Депортированным лицам запретили въезжать в республику

ТБИЛИСИ, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники департамента миграции МВД Грузии депортировали 34 иностранцев, среди которых есть граждане России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным МВД, в результате проведенных за последние дни мероприятий из Грузии были высланы граждане Азербайджана, Армении, Египта, Индии, Ирана, Киргизии, Кении, Нигерии, Пакистана, России и Туркмении. Депортированным лицам въезд в республику запрещен.

Ранее 5 августа МВД республики сообщило о депортации 22 иностранцев. Среди них также были российские граждане.

В Грузии в последнее время ведется активная борьба с нелегальными мигрантами. Парламент страны ужесточил миграционное законодательство, упростив процедуры депортации, а также обыска мигрантов. Ежемесячно МВД Грузии сообщает о выдворении десятков иностранных граждан.