Сдать кровь и ее компоненты можно в учреждениях службы крови и на выездных донорских акциях

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. человек стали донорами крови и ее компонентов с начала года в Московской области. Сдать биоматериал можно в учреждениях службы крови, а также на выездных донорских акциях, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Подмосковье активно развивается донорское движение. Это люди с активной жизненной позицией и желанием помочь тем, кто попал в беду. Донорская кровь и ее компоненты необходимы для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других. С начала года в Подмосковье впервые стали донорами почти 10 тыс. человек", - привели в тексте слова зампреда правительства, министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что в Подмосковье сдать кровь и ее компоненты можно в учреждениях службы крови и на выездных донорских акциях. Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется. Стать донором может любой житель старше 18 лет, который не имеет противопоказаний к донорству крови и прошел специальное медицинское обследование.