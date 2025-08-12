Общество "Знание" запускает конкурсы на лучшие практики школьных библиотек

Подача заявок осуществляется на сайтах проектов до 5 октября

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российское общество "Знание" совместно с Минпросвещения России открывает прием заявок на всероссийские конкурсы "Самая читающая школа России" и "Лучший школьный педагог-библиотекарь России". Подача заявок осуществляется на сайтах проектов до 5 октября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба общества "Знание".

Конкурсы организованы по поручению президента России Владимира Путина по итогам Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

"Рассчитываю, что проведение таких всероссийских конкурсов позволит не только определить самую читающую школу России, выявить лучшего школьного педагога-библиотекаря этого года и масштабировать имеющиеся практики, но и в целом создаст условия для воспитания интереса к чтению и книге на всех уровнях общего образования, что является одной из задач государственной языковой политики Российской Федерации", - приводятся слова советника президента РФ Елены Ямпольской.

Принять участие в конкурсах могут действующие школьные педагоги-библиотекари и образовательные организации, осуществляющие деятельность по программам начального, основного и среднего общего образования.

"Я считаю, что школьная библиотека - важный элемент образовательной среды. Здесь у ребят формируется культура чтения, развивается навык самостоятельной работы с информацией. И, пожалуй, именно в библиотеке учащиеся открывают для себя мир литературы вне рамок учебной программы - она становится местом, где чтение воспринимается не как задание, а как путь к расширению кругозора. Но весь этот процесс невозможен без педагогов-библиотекарей, которые каждый день рядом с детьми", - отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Участники конкурса "Самая читающая школа России" проведут очные мероприятия по предложенным материалам и защитят авторские практики перед экспертным советом. Сотрудникам школ, борющимся за звание "Лучший школьный педагог-библиотекарь России", предстоит провести внеурочные мероприятия и проявить профессионализм в решении смоделированных ситуаций. Финалисты конкурсов встретятся в Москве: решающие испытания и награждение победителей состоятся в декабре на I Международном форуме библиотекарей.