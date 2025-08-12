Решение даст возможность этим организациям продолжать пользоваться льготами по налогу на имущество и земельному налогу

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Правительство России сохранило за 43 ведущими научными организациями страны статус государственных научных центров. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Решение даст возможность этим организациям продолжать пользоваться льготами по налогу на имущество и земельному налогу. Высвобождаемые деньги они смогут направить на проведение научных исследований и разработок в рамках реализации стратегических национальных приоритетов и достижения технологической независимости за счет создания и практического использования новых технологий", - отмечается в сообщении.

В список включены в том числе Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского, Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии имени академика И. И. Дедова, Государственный научный центр "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства, Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара.

Все они имеют статус государственного научного центра. Решение о сохранении или прекращении такого статуса принимается на основании мониторинга и анализа деятельности организации, которые ежегодно проводит Минобрнауки. Затем решение утверждает правительство.

На сегодняшний день в России действуют 45 научных организаций, имеющих статус государственного научного центра. Такой статус присваивается организации, которая имеет уникальную научную установку, центр коллективного пользования, опытно-экспериментальное оборудование, располагает высококвалифицированными научными работниками и специалистами. Также статус предоставляется центрам, научная или научно-техническая деятельность которых получила международное признание.

В 2024 году правительство присвоило статус государственного научного центра Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии и Институту катализа Сибирского отделения Российской академии наук. Эти организации не указаны в новом распоряжении, так как их статус пока подтверждать не нужно.