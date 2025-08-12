На форуме обсудят всестороннее развитие Донбасса и Новороссии

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Всероссийского молодежного форума "Юг молодой" в Бердянске, отметив, что мероприятие нацелено на обсуждение таких важных тем, как всестороннее развитие Донбасса и Новороссии и укрепление межрегионального сотрудничества.

"Нынешний форум нацелен на обсуждение таких важных проблем, как всестороннее развитие Донбасса и Новороссии, обустройство родных городов и поселков, укрепление сотрудничества между регионами, продвижение в обществе, особенно среди молодежи, благородных идей волонтерства и добровольчества, традиций наставничества и просветительства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Кроме того, добавил глава государства, в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы особое внимание уделят вопросам сохранения исторической памяти и патриотического воспитания подрастающего поколения. "Каждый сможет выбрать интересующую его тему и в ходе открытых дискуссий и встреч с известными политиками, экспертами, общественными деятелями предложить свои идеи и проекты для решения этих ответственных задач", - подчеркнул Путин.

Президент также указал на то, что мероприятие вновь проходит в круглогодичном образовательном Центре созидания "Маяк". По словам Путина, центр дает юношам и девушкам замечательную возможность не только во время форумных смен, но и в дальнейшем обмениваться опытом, завязывать деловые и дружеские контакты, продолжать совместную работу по всей стране.

"Уверен, что форум пройдет на достойном уровне, послужит личностному и профессиональному становлению юношей и девушек, формированию у них активной жизненной и гражданской позиции. Желаю вам творческого вдохновения и осуществления намеченных планов", - заключил президент.