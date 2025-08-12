Баку не реагирует на неотложную проблему Дмитрия Федорова, у которого болит зуб, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) займется вопросом одного из россиян, задержанных ранее в Азербайджане, которому не оказывают стоматологическую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал СПЧ.

"Есть одна неотложная проблема, на которую Азербайджан никак не реагирует. У одного из задержанных, Дмитрия Федорова, очень болит зуб. Нужна срочная стоматологическая помощь. Консул обещал помочь, но зуб так и не лечили. Совет по правам человека будет заниматься этим вопросом", - заявила член СПЧ Марина Ахмедова, которую цитирует Telegram-канал Совета.

Ахмедова сообщает, что родители задержанных в июле в Азербайджане россиян обращались в разные инстанции в этой стране и теперь обратились в СПЧ. "Их дети до сих пор в следственном изоляторе, и никаких следственных действий по отношению к ним не происходит. Хотя их теперь уже не бьют", - сообщила она.

28 июня российские правоохранители пресекли деятельность в Свердловской области этнической группировки, причастной к ряду убийств в 2000-е годы. Двое фигурантов, выходцев из Азербайджана, умерли от естественных причин.

Тем не менее Баку нерационально жестко отреагировал на эти события. В республике были отменены мероприятия с участием РФ, задержаны и российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также еще ряд граждан РФ. Задержанные столкнулись с жестким отношением местных правоохранителей, кроме того, первоначально они не могли получить даже консульскую помощь. Азербайджан и Россия обменивались нотами протеста, в МИД вызывались дипломаты.