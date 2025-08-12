Губернатор Мурманской области отметил, что трагедия стала символом безмерного мужества моряков-подводников

МУРМАНСК, 12 августа. /ТАСС/. Гибель атомного подводного ракетного крейсера "Курск", со дня которой прошло 25 лет, стала незаживающей раной и напоминанием о цене службы и подвига, написал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

"Эта трагедия стала символом безмерного мужества моряков-подводников, которые до конца оставались верны своему долгу. Для многих семей это рана, которая не заживает, а для всей страны - напоминание о цене службы и подвига. Вечная память экипажу "Курска" - героям, которые отдали жизнь во имя Родины", - написал Чибис.

12 августа 2000 года атомный подводный ракетный крейсер К-141 "Курск" Северного флота участвовал в военно-морских учениях в Баренцевом море, около 11:00 в районе его маневров зафиксировали два подводных взрыва. Во время поисков аппаратура крейсера "Петр Великий" обнаружила К-141, лежащую на дне на глубине 108 м. В ходе спасательной операции было констатировано, что все члены экипажа погибли. Через год после трагедии лодку подняли на поверхность, в апреле 2002 года ее отправили на судоремонтный завод "Нерпа" для утилизации. Следствие установило, что на "Курске" произошел взрыв из-за утечки перекиси водорода вследствие микротрещин в торпеде подводной лодки. Командиру "Курска", капитану 1-го ранга Геннадию Лячину посмертно присвоено звание Героя России, 117 членов экипажа и находившиеся на субмарине специалисты награждены орденами Мужества.