В Химках в рамках благоустройства парка частично снесли панно с мозаикой

Результаты исследования Архитектурного бюро "Точка" показали, что стена, которая является основанием для мозаики, находится в разрушающемся состоянии и требует замены

ХИМКИ /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Снос кирпичной стены с мозаикой, расположенной при входе в парк культуры и отдыха им. Л. Н. Толстого в Химках, начался в рамках работ по благоустройству территории, передает корреспондент ТАСС. После негативной оценки общественности, администрацией принято решение провести экспертизу объекта для его возможного сохранения.

Как рассказали ТАСС в администрации муниципалитета, в 2022 году, в ходе разработки проектной и рабочей документации реконструкции парка, специалистами Архитектурного бюро "Точка" было проведено исследование, оно показало, что стена, которая является основанием для мозаики, находится в разрушающемся состоянии и требует замены. Мозаика также частично утрачена. В связи с жестким креплением мозаичного рисунка к кирпичной стене, после демонтажа восстановление мозаики не представляется возможным. При выполнении работ по проектированию в сентябре 2022 года было принято решение отказаться от сохранения разрушающейся стены и разработать новое решение по устройству главной входной группы в парк.

При этом в администрации отмечают, что тема стала чувствительной для части местных жителей. "Поэтому в настоящее время принято решение провести экспертизу, чтобы оценить возможности сохранения стены, при условии, что она не будет создавать угрозу безопасности гостей парка. Потому что наша главная задача - это соблюдение требований безопасности", - уточнили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что стена и мозаика не являются объектами культурного наследия.

Работы по благоустройству парка им. Толстого ведутся уже несколько лет. За это время здесь установили новое колесо обозрения, обновили центральную аллею, проложили новые пешеходные тропы. Кроме того, появился детский парк аттракционов и новые игровые зоны. Также сейчас ведется реконструкция дома культуры "Родина", который расположен на территории парка.