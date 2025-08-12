Министр просвещения Гани Бейсембаев при этом отметил, что все больше граждан республики выбирают для детей обучение на казахском языке

АСТАНА, 12 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения Казахстана не намерено закрывать классы, где обучение проходит на русском языке, несмотря на то, что, согласно статистике, все больше граждан республики выбирают для детей обучение на казахском языке. Об этом на пресс-конференции заявил глава министерства Гани Бейсембаев.

"Таких планов, сразу скажу, нет. Потому что выбор класса осуществляет родитель, поэтому по выбору открываются классы [с необходимым языком обучения]", - сказал он, отвечая на вопрос о том, имеются ли планы в перспективе полностью закрыть русские классы.

По его словам, сейчас, согласно статистическим данным, "желающих родителей учить детей именно в классах с казахским языком обучения становится больше".

"Это такая тенденция, поэтому и увеличено [число таких классов]. Специальных каких-то программ по открытию, по закрытию государство не имеет. Это естественный процесс, самое главное - в любых организациях образования наша задача обеспечить качественное обучение", - сказал министр просвещения.

Государственным языком в Казахстане по конституции является казахский, русский язык, согласно основному закону, официально употребляется в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским. Русский язык также широко используется в СМИ, на нем дублируются документы, вывески, он широко используется в быту. В учебных заведениях, если образование ведется на казахском языке, русский является обязательным для изучения. В школах с русским языком обучения обязательно изучают казахский.

В апреле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что сейчас 80% выпускников школ сдают тестирование на казахском, а более 70% первоклассников в этом году начнут на нем обучение. Глава государства при этом указал, что никто не имеет права навязывать жителям страны на каком языке им говорить, отметив, что провокации на эту тему будут пресекаться. Токаев также был инициатором создания международной организации по русскому языку.