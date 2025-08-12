Вице-премьер РФ также отметил, что участники смогут познакомиться с культурой и наследием регионов, по территории которых проходит маршрут автопробега

КАЗАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Первый автопробег БРИКС из Екатеринбурга в Москву способствует укреплению дружбы и доверия между странами БРИКС+, которые принимают в нем участие. Такое мнение в приветственном видеообращении к участникам автопробега на церемонии открытия делового трека программы выразил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Приветствую вас на автопробеге БРИКС по скоростному маршруту Екатеринбург - Москва. <…> Уверен, что это мероприятие будет способствовать еще большему укреплению дружбы и доверия между странами БРИКС. Желаю всем участникам хорошей дороги и успешного финиша. Надеюсь, автопробег будет приятным и запоминающимся", - сказал он.

Хуснуллин также отметил, что участники пробега смогут познакомиться с культурой и наследием регионов, по территории которых проходит маршрут автопробега. "Поездки стали быстрее, комфортнее, безопаснее. Также хороший стимул получило развитие внутреннего туризма. По маршруту М-12 расположены многие красивые российские города и населенные пункты", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что в июле этого года при участии президента РФ Владимира Путина был открыт новый участок трассы М12 "Восток" Дюртюли - Ачит. "Трасса М-12 является одним из самых масштабных проектов России. В июле президент дал старт движению до Екатеринбурга. И теперь обеспечено скоростное движение от Екатеринбурга до Санкт-Петербурга без единого светофора. Это открывает новые возможности и для людей, и для страны", - подчеркнул Хуснуллин.

Автопробег приурочен к вводу одного из ключевых участков автомобильной дороги М-12 "Восток" г. Дюртюли - пгт. Ачит, торжественная церемония открытия которого состоялась при участии президента России Владимира Путина в июле 2025 года. Новая магистраль стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. Реализация проекта позволила сформировать бесшовный скоростной маршрут протяженностью 2 400 км от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, сокращение времени в пути для пользователей составило более 22 часов. Теперь, с открытием нового участка, М-12 "Восток" связывает Санкт-Петербург, Москву, Казань и Екатеринбург.

ТАСС - генеральный информационный партнер автопробега.