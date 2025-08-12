Сохранение памятников советским воинам за рубежом имеет особое значение для России, отметили в российском диппредставительстве

КИШИНЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Посольство России в Молдавии возьмет под опеку мемориал советским пограничникам заставы у села Стояновки, погибшим при отражении нападения войск фашистской Германии и Румынии летом 1941 года. Об этом сообщила пресс-служба российского диппредставительства.

"Сотрудники посольства России в Молдавии вместе с председателем Координационного совета российских соотечественников Алексеем Петровичем посетили село Стояновку Кантемирского района республики. В ходе встречи с руководством населенного пункта и местной инициативной группой обсудили вопросы увековечения памяти героев Великой Отечественной войны. В рамках рабочей поездки дипломаты осмотрели мемориал героям-пограничникам на месте братской могилы красноармейцев, павших в ожесточенных боях в июне-июле 1941 года. Были проведены необходимые замеры и фотосъемка для оформления паспорта воинского захоронения, в который будут внесены установленные имена 110 погибших советских солдат", - говорится в сообщении.

Сохранение памятников советским воинам за рубежом имеет особое значение для России, отметили в посольстве, поскольку в последнее время их разрушают вандалы, демонтируют в ряде стран Восточной Европы.

Пограничная застава 25-го Кагульского отряда, располагавшаяся у Стояновки, 22 июня 1941 года ступила в бой с превосходящими силами противника и в течение одиннадцати суток сдерживала их натиск, уничтожив около тысячи гитлеровцев и их румынских союзников.

Вопреки запретам Санду и ее партии

Как сообщал ранее Петрович, многотысячный марш в честь освобождения Молдавии от фашизма пройдет 24 августа в Кишиневе. В этот день 81 год назад Красная Армия в ходе легендарной Ясско-Кишиневской операции разгромила полумиллионную группировку немецко-румынских войск, были освобождены Молдавия, Румыния и Болгария.

В прошлом году президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности выступили с инициативой перенести празднование Дня Победы на 8 мая, а также переименовать его в День поминовения и примирения. Однако это предложение было негативно воспринято общественностью и отложено. В этом году правительство отказалось предоставить главную площадь столицы организаторам традиционного марша в честь Дня Победы, вместо этого там отметили День Европы. Несмотря на действия властей, в Кишиневе и других городах состоялись марши Победы, а также широкий круг праздничных мероприятий. Эту памятную дату отметили в непризнанном Приднестровье и Гагаузии.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 получили звание Героя Советского Союза. Война затронула здесь почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на марши "Бессмертного полка" выходят сотни тысяч людей, в Кишиневе колонну возглавляют бывшие президенты Игорь Додон и Владимир Воронин, экс-премьеры Василий Тарлев и Зинаида Гречаный, другие видные политики.