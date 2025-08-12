В России в 2025 году предотвратили 172 теракта

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, большинство исполнителей - лица, подпавшие под влияние украинских спецслужб и неонацистских организаций

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы в 2025 году предотвратили в России 172 теракта, в том числе 9 нападений на образовательные организации. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК.

"В текущем году произошел существенный рост числа преступлений террористической направленности, связанных прежде всего с нанесением ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти. Правоохранительными органами предупреждено 172 подобных теракта", - сказал он. По словам Бортникова, большинство исполнителей - лица, подпавшие под влияние украинских спецслужб и неонацистских организаций.

"Наиболее подверженными вовлечению в террористическую деятельность являются молодые люди, доля которых в общем числе задержанных достигла 65%. Фиксируется устойчивая тенденция увеличения количества совершенных терактов несовершеннолетними", - подчеркнул он. Так, не снижается угроза, исходящая от террористических движений "Колумбайн" и "Маньяки. Культ убийц" (признаны терорристическими, деятельность в РФ запрещена). "Их сторонники из числа учащихся школ и колледжей готовили девять вооруженных нападений на образовательные организации, предотвращенных правоохранительными органами", - сообщил Бортников.

Как сообщили в Информационном центре НАК, на заседании Национального антитеррористического комитета рассматривались вопросы исполнения утвержденного президентом России Комплексного плана противодействия идеологии терроризма. Бортников призвал отказаться от формально-бюрократического и инертного отношения к планированию и практической реализации профилактических мероприятий. "При исполнении комплексного плана принципиально важно, чтобы субъекты, реализующие контрольные функции, объективно оценивали практическую результативность профилактических мероприятий, своевременно вносили коррективы в данную работу, выявляя и отказываясь от неэффективных форм и способов ее проведения", - подчеркнул председатель НАК.