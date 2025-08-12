12 августа, 11:39,
обновлено 12 августа, 12:24

В России в 2025 году предотвратили 172 теракта

© Информационный центр НАК/ ТАСС
По словам директора ФСБ Александра Бортникова, большинство исполнителей - лица, подпавшие под влияние украинских спецслужб и неонацистских организаций

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы в 2025 году предотвратили в России 172 теракта, в том числе 9 нападений на образовательные организации. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК.

Читайте также
Бортников: подготовка части пресеченных в РФ терактов велась по заданию КиеваБортников: спецслужбы Украины активизируют вербовку россиянВ России пресекли 18 терактов, которые готовили мигранты

"В текущем году произошел существенный рост числа преступлений террористической направленности, связанных прежде всего с нанесением ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти. Правоохранительными органами предупреждено 172 подобных теракта", - сказал он. По словам Бортникова, большинство исполнителей - лица, подпавшие под влияние украинских спецслужб и неонацистских организаций.

"Наиболее подверженными вовлечению в террористическую деятельность являются молодые люди, доля которых в общем числе задержанных достигла 65%. Фиксируется устойчивая тенденция увеличения количества совершенных терактов несовершеннолетними", - подчеркнул он. Так, не снижается угроза, исходящая от террористических движений "Колумбайн" и "Маньяки. Культ убийц" (признаны терорристическими, деятельность в РФ запрещена). "Их сторонники из числа учащихся школ и колледжей готовили девять вооруженных нападений на образовательные организации, предотвращенных правоохранительными органами", - сообщил Бортников.

Как сообщили в Информационном центре НАК, на заседании Национального антитеррористического комитета рассматривались вопросы исполнения утвержденного президентом России Комплексного плана противодействия идеологии терроризма. Бортников призвал отказаться от формально-бюрократического и инертного отношения к планированию и практической реализации профилактических мероприятий. "При исполнении комплексного плана принципиально важно, чтобы субъекты, реализующие контрольные функции, объективно оценивали практическую результативность профилактических мероприятий, своевременно вносили коррективы в данную работу, выявляя и отказываясь от неэффективных форм и способов ее проведения", - подчеркнул председатель НАК. 

Теги:
Бортников, Александр ВасильевичРоссия