Задержаны свыше 290 нелегалов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Свыше 290 мигрантов, вовлеченных в террористическую деятельность, задержали в России с начала 2025 года, пресечено 18 терактов, готовившихся ими в местах массового пребывания людей. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК.

"Значительный вербовочный интерес эмиссары МТО (международных террористических организаций - прим. ТАСС) и украинские спецслужбы проявляют к выходцам из стран Центральной Азии. Возросло количество выявленных фактов их участия в террористической деятельности. За 7 месяцев 2025 года задержано свыше 290 мигрантов, что сопоставимо с показателями за весь 2024 год. Пресечены 18 терактов, планировавшихся иностранными гражданами в местах массового пребывания людей, два из которых - по заданию украинских кураторов", - сообщил Бортников.

Как сообщили в Информационном центре НАК, на заседании Национального антитеррористического комитета рассматривались вопросы исполнения утвержденного президентом России Комплексного плана противодействия идеологии терроризма. В нем приняли участие члены НАК, руководители федеральных органов исполнительной власти, полномочные представители президента России в федеральных округах, представители спецслужб и правоохранительных органов. "В результате реализации мер, координируемых НАК и региональными антитеррористическими комиссиями, обеспечено широкое проведение информационно-разъяснительных мероприятий в образовательных организациях, активизирована адресная профилактика с различными "группами риска", совершенствуется система индивидуальной работы с лицами, попавшими под воздействие террористической идеологии", - добавили в НАК.