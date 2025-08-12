С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний

ОРЕНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Вылет рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи задерживается в аэропорту Оренбурга. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее Росавиация объявила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга для обеспечения безопасности полетов. В регионе объявлена опасность атаки БПЛА.

"В настоящее время к вылету задержаны следующие рейсы: 1243 авиакомпании "Аэрофлот" в Москву (Шереметьево), 6456 авиакомпании "Россия" в Санкт-Петербург, 432 авиакомпании "Икар" в Сочи. Оренбургской транспортной прокуратурой в аэропорту организована работа мобильной приемной, пассажирам разъяснены права, предусмотренные федеральными авиационными правилами. Оказание услуг пассажирам представителями авиакомпании находится на контроле транспортной прокуратуры", - сказано в сообщении.

Как уточнили в аэропорту Оренбурга, задержки рейсов есть как на прилет, так и на отправление. С пассажирами в аэропорту работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.