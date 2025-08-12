В Музее Победы в Москве отметили День Военно-воздушных сил России

В ходе торжественной части в Зале Славы прошла памятная акция "Быть Героем - жить вечно!", где поименно вспомнили более 2 тыс. летчиков - Героев СССР

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Праздничные мероприятия в честь Дня Военно-воздушных сил в Вооруженных силах Российской Федерации прошли в Музее Победы на Поклонной горе, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В День Военно-воздушных сил мы традиционно чествуем всех, кто связан с военной авиацией: летчиков, инженеров и технических специалистов, ветеранов, студентов и преподавателей профильных образовательных учреждений. Приглашаем жителей и гостей столицы присоединиться к тематической программе и узнать больше о легендах отечественной авиации", - рассказали в Музее Победы.

В ходе торжественной части в Зале Славы прошла памятная акция "Быть Героем - жить вечно!", где поименно вспомнили более 2 тыс. летчиков - Героев СССР. Как отметили в музее, светлую память героев почтили несколько поколений - от учащихся младших классов московских школ до ветеранов Вооруженных сил РФ.

Кроме того, в рамках мероприятия была проведена встреча с гвардии подполковником запаса, соло-пилотажником авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" ВВС России Дмитрием Копосовым.

Также в честь праздника в Музей Победы на вечное хранение передали биографии и фотографии 25 выпускников Вязниковской военной авиационной школы пилотов - Героев Советского Союза.

ТАСС - генеральный информационный партнер.