"Россия - страна возможностей" запустила спецпроект об Отечественной войне 1812 года

Для участия в спецпроекте гостям музея нужно отсканировать QR-код на стелах "Другого дела" и выполнить задания, следуя по маршруту экспозиции

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Проект "Другое дело" президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ) и Государственный исторический музей запустили спецпроект "В лабиринтах истории". Он посвящен Отечественной войне 1812 года, сообщает пресс-служба РСВ.

"С 12 августа проверить свои знания по истории, узнать новое о сражениях 1812 года и получить за это призы сможет любой желающий, посетив экспозицию Музея Отечественной войны 1812 года. Молодежный проект "Другое дело" президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Государственный исторический музей стартовали со специальным проектом "В лабиринтах истории", который продлится до конца года", - говорится в сообщении.

Для участия в спецпроекте гостям музея нужно отсканировать QR-код на стелах "Другого дела" и выполнить задания, следуя по маршруту экспозиции. Всего 12 тестовых заданий, а ответы на эти вопросы посетители смогут найти, внимательно изучив музейные экспонаты залов и интересные факты о них.

"Исторический марафон заданий от проекта президентской платформы - "Другое дело" - в партнерстве с Государственным историческим музеем - это возможность ознакомиться с экспозициями музея в игровой форме, вспомнить события Отечественной войны и проверить свои знания", - отметил первый заместитель генерального директора РСВ Геннадий Гурьянов.

Те, кто успешно справятся со всеми заданиями, получат не только баллы в сервисе, но и сувениры от музея, а также призы ежемесячных розыгрышей марафона.

"По сей день эпоха 1812 года вызывает огромный интерес, во многом благодаря выдающимся литературным и музыкальным произведениям, кинематографу. Спустя два столетия величие подвига русского солдата не померкло - оно живо в памяти поколений, вдохновляет современных защитников Отечества на ратные подвиги. Мы ценим совместную работу с проектом "Другое дело" в области исторического просвещения - это позволяет нам не только привлечь молодежную аудиторию в музей, но и помогает сделать музейное пространство местом активного познания", - отметил генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

О проекте "Другое дело"

Программа развития "Другое дело" федерального проекта "Россия - страна возможностей" действует в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Программа была запущена в июне 2021 года. К ней присоединилось свыше 7 млн участников из 89 регионов России. Участники программы развития получают баллы за свою личную активность в учебе, спорте, экологических проектах, волонтерстве, творчестве, менторстве и других направлениях. Баллы обмениваются на бонусы, в числе которых - профессиональные стажировки, путешествия, учебные курсы, онлайн-подписки, сувениры от партнеров и другое.