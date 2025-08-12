Для повышения безопасности проводится профилактическая работа, отметили в областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Более 1,9 тыс. дорожно-транспортных происшествий с погибшими и ранеными произошло в Московской области за семь месяцев текущего года. Это на 4,5% ниже аналогичного периода 2024 года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"За семь месяцев 2025 года на дорогах Московской области зафиксировано 1 965 ДТП с погибшими и ранеными - на 4,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тяжесть последствий в ДТП по-прежнему остается высокой - в дорожных авариях в период с начала января по конец июля погибли 388 человек, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Травмы различной степени тяжести получили 2 161 человек- на 9% меньше, чем за этот же период в 2024 году", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что для повышения безопасности в Подмосковье проводится комплекс работ. Так, помимо обустройства дорог тротуарами, ограждениями, светофорами, искусственными неровностями, проводится профилактическая работа.

"Самым аварийным месяцем с начала года по числу погибших стал июль - летом число транспорта значительно растет, а стиль вождения становится более расслабленным. Также отмечу самые аварийные виды ДТП - столкновения, наезды на пешеходов, съезды с дороги и наезды на препятствия. Причиной таких аварий чаще всего служит невнимательность участников дорожного движения, в том числе, когда они отвлекаются на телефон, а также превышение скоростного режима", - привели в пресс-службе слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

В региональном минтрансе дополнили, что сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья продолжают регулярные мероприятия и рейды, направленные на профилактику ДТП - особое внимание уделяют детскому травматизму во время школьных каникул и перед началом учебного года. Помимо этого, представители администраций городских и муниципальных округов Московской области вместе с волонтерами продолжают проводить дежурства в местах отдыха, СНТ и других местах притяжения жителей.