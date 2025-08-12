Присутствующие встретили это аплодисментами

АСТАНА, 12 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разбил доску после того, как президент Всемирной федерации тхэквондо Чунгвон Чоу вручил ему черный пояс девятого дана. Видеозапись опубликовала пресс-служба казахстанского лидера.

"Президент оставил подпись на тренировочной доске, а затем по просьбе Чунгвон Чоу в соответствии с традициями тхэквондо разбил доску", - пишет пресс-служба. В опубликованном видео Токаев ударил кулаком по доске со своим автографом и разбил ее. Присутствующие встретили это аплодисментами.

Черный пояс девятого дана - это высшая степень в тхэквондо.

В официальной биографии Токаева не указывается, занимался ли он когда-либо тхэквондо. Но казахстанские СМИ периодически публикуют видео, как 72-летний лидер страны играет в настольный теннис, которым увлекается с детства, и был кандидатом в мастера спорта СССР в этом виде спорта. Впоследствии Токаев даже был президентом Федерации настольного тенниса Казахстана. И сейчас периодически он играет с юными спортсменами во время своих поездок по стране и за границу. Было опубликовано видео, как Токаев играет со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.