БНТ: на болгарский пляж выбросило обломки военного беспилотника

Военные эксперты полагают, что БПЛА, прежде чем оказаться на болгарском берегу, несколько месяцев находился в море

СОФИЯ, 12 августа. /ТАСС/. Военный беспилотник самолетного типа обнаружен на пляже в районе города Созополь на юге Черноморского побережья Болгарии. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение.

По его сведениям, сигнал о летательном аппарате подали в полицию посетители пляжа, после чего на место инцидента прибыли наряды полиции, выставив оцепления. Находку обследовали военные эксперты, которые полагают, что БПЛА, прежде чем оказаться на болгарском берегу, несколько месяцев находился в море, о чем свидетельствует состояние корпуса. Обломки дрона были обезврежены направленным взрывом, после чего доступ на пляж был открыт.