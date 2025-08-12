В Мурманске прошел митинг памяти в 25-ю годовщину гибели "Курска"

Мероприятие прошло в Мурманске у храма Спаса-на-Водах и у мемориала военным морякам, погибшим в мирное время

МУРМАНСК, 12 августа. /ТАСС/. Митинг памяти состоялся в 25-ю годовщину гибели экипажа и крушения атомного подводного ракетного крейсера К-141 "Курск" в Мурманске у храма Спаса-на-Водах и у мемориала военным морякам, погибшим в мирное время, - рубка "Курска", передает корреспондент ТАСС.

В митинге приняли участие представители региональных и городских властей, депутаты Мурманской областной думы, командование Северного флота, общественники, волонтеры и члены ветеранских организаций. Митинг начался в 11:28 часов и 26 секунд, в это время 25 лет назад на подлодке произошла катастрофа. Прозвучала звукозапись взрыва, а корабли и суда Северного флота дали сигнал в память о погибших подводниках. В ходе митинга также состоялось богослужение и возложение цветов к мемориалу.

В Мурманской области мероприятия памяти, посвященные 25-й годовщине гибели "Курска", прошли во многих муниципалитетах региона: в ЗАТО Заозерск и Александровск, главный торжественно-траурный митинг состоялся ЗАТО Видяево, откуда атомный подводный крейсер совершил свой последний поход.

О "Курске"

12 августа 2000 года атомный подводный ракетный крейсер К-141 "Курск" Северного флота участвовал в военно-морских учениях в Баренцевом море, около 11:00 в районе его маневров зафиксировали два подводных взрыва. Во время поисков аппаратура крейсера "Петр Великий" обнаружила К-141, лежащую на дне на глубине 108 м. В ходе спасательной операции было констатировано, что все члены экипажа погибли. Через год после трагедии лодку подняли на поверхность, в апреле 2002 года ее отправили на судоремонтный завод "Нерпа" для утилизации. Следствие установило, что на "Курске" произошел взрыв из-за утечки перекиси водорода вследствие микротрещин в торпеде подводной лодки. Командиру "Курска", капитану 1-го ранга Геннадию Лячину посмертно присвоено звание Героя России, 117 членов экипажа и находившиеся на субмарине специалисты награждены орденами Мужества.