Суд рассмотрит по существу второе дело ведущей Лазаревой 18 августа

Ее обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иноагента

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Пресненский районный суд Москвы начнет рассматривать второе уголовное дело телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом) 18 августа. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд по итогам предварительного заседания назначил рассмотрение дела Лазаревой по существу на 18 августа, 09:30 мск", - сообщили агентству.

Лазаревой заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Это уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении Лазаревой. Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил ее к 6,5 года колонии по делу о пропаганде терроризма. В ходе прений сторон прокурор просил именно о таком наказании для обвиняемой. Адвокат Лазаревой Леонид Соловьев заявил о намерении обжаловать приговор. Лазарева была заочно арестована по этому делу и находится в международном розыске. Вину она не признала.

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщали ТАСС, что Лазарева 14 августа 2023 года, находясь за пределами Российской Федерации, во время интервью на канале одного из видеохостингов в интернете "публично заявила о допустимости осуществления террористических атак на города Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов, совершив публичное оправдание терроризма".