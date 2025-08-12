К работе в "Сочи парке" приступили более 200 студентов РСО из регионов РФ

Парк стал самым востребованным проектом среди студентов, сообщили в пресс-службе Краснодарского регионального отделения РСО

СОЧИ, 12 августа. /ТАСС/. Более 200 участников Российских студенческих отрядов (РСО) из восьми регионов РФ приступили летом к работе в первом в стране тематическом парке развлечений "Сочи парк". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Краснодарского регионального отделения РСО.

"Более двухсот студентов из восьми регионов России работают в "Сочи парке". Молодые специалисты получили возможность попробовать себя в девяти различных направлениях, получив ценный опыт работы в первом тематическом парке страны", - сказали в пресс-службе.

Всего с начала сотрудничества РСО и "Сочи парка" в 2019 году было трудоустроено свыше 1 тыс. студентов. На предприятии ребята работают контроллерами-посадчиками аттракционов, операторами аркадных игр, официантами, хостес, уборщиками, продавцами-кассирами общественного питания, фотоуслуг и сувенирной продукции, а также сотрудниками информационного центра.

"Мы видим положительный эффект сотрудничества с РСО - парк стал самым востребованным проектом среди студентов, и многие из них возвращаются к нам на постоянную работу после окончания учебы", - цитирует пресс-служба генерального директора "Сочи парка" Геннадия Григоренко.

О Российских студенческих отрядах

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.