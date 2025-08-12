Победители олимпиады школьников по ИИ в Китае советуют учить теорию и не сдаваться

Серебряный медалист Артем Мазур дал совет будущим участникам заниматься математикой

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Старание, труд и абсолютное знание теории - залог успехов сборной России на международных интеллектуальных соревнованиях. Победители и призеры Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила в Китае со 2 по 8 августа, поделились с ТАСС впечатлениями от страны и советами для следующих представителей сборной России.

"Ребятам, которые хотят участвовать в этой олимпиаде, я бы посоветовал побольше готовиться. Поскольку задачи действительно сложные, надо пройти все темы, которые есть у организаторов в силлабусе, подготовиться, узнать все библиотеки, которые для них используются, попробовать каждую из них реализовать самостоятельно. Но главное, как мне кажется, нужно научиться перебирать несколько идей в каждой задаче, потому что какая-то из них точно "взлетит", - сказал обладатель золотой медали в индивидуальном зачете Олег Дроканов.

Серебряный медалист Артем Мазур советует будущим участникам заниматься математикой. По его словам, далеко не все задачи решаются через принципы работы с ИИ, иногда надо подумать, а для этого уже необходимо обладать более глубокими теоретическими знаниями.

"Главный совет, который я могу дать следующей сборной, - не сдаваться до конца. На туре могут быть моменты, когда возникают какие-то ошибки или что-то не получается, но главное не опускать руки и продолжать упорную работу эти 6 часов. Ну и самое главное - продолжать учиться и готовиться", - поделился обладатель бронзовой медали в индивидуальном зачете Константин Сигалов.

Золотой медалист Матвей Беляев, несмотря на блестящий результат, признается, что задания были достаточно трудными. По его словам, нужно было придумать алгоритм решения в сжатые сроки и нигде не ошибиться. А победитель Тимур Гарифуллин заявил, что именно необычные идеи и методы их применения для решения задач и вызывают интерес к этой сфере. Золотой медалист Андрей Хлопотных поделился, что сфера ИИ заинтересовала его комбинацией математики и информатики.

Для золотого медалиста Михаила Вершинина особенно запоминающимся стал международный опыт. Он рассказал, что достаточно много общался с ребятами из других стран - в основном на английском языке. Впечатлениями от Китая поделился еще один победитель Данис Динмухаметов. "Мы очень много готовились к этой поездке, узнавали о Китае. В первые дни приезда (когда у нас было свободное время), мы пошли гулять и как-то не очень впечатлились. Но со временем нам все больше и больше стало нравиться здесь. Впечатления очень хорошие! Здесь очень технологично, очень красиво и есть много хороших мест. Больше всего запомнилась, наверное, Великая Китайская стена - могущественное сооружение, которое производит впечатление", - отметил он.