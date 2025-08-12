В стране могут находиться около 8,5 тыс. российских туристов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Эпицентры пожаров в Черногории находятся на значительном расстоянии от туристических курортов, российские туристы в безопасности. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Эпицентры пожаров находятся на значительном расстоянии от туристических курортов. По данным туроператоров - членов АТОР, российские туристы в безопасности", - говорится в сообщении.

Всего в Черногории могут находиться около 8,5 тыс. российских туристов. Из них около 2 тыс. в отелях, остальные - в апартаментах, квартирах и других индивидуальных средствах размещения, добавили в АТОР.

Ранее газета "Данас" сообщила, что несколько крупных лесных пожаров зафиксировано в Черногории в разгар летнего туристического сезона. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в двух крупнейших городах - Подгорице и Никшиче, а также в приморских районах Чань и Булярица.